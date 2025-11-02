В Чечне построят почти 100 модульных домов для туристов

Пять предпринимателей Чечни получили гранты нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Они планируют возвести 97 модульных домов для туристов, сообщили в региональном министерстве по туризму.
В целом новые дома позволят создать 105 номеров для размещения туристов. Получатели грантов уже приступили к их строительству. Они планируют ввести дома в эксплуатацию до 1 апреля 2026 года.
«Чеченская Республика, обладая уникальными природными и культурными ресурсами, становится все более привлекательной для туристов, что открывает новые горизонты для развития местного бизнеса и создания рабочих мест. Таким образом, реализация проекта по строительству модульных средств размещения станет важным шагом к укреплению туристической инфраструктуры и развитию региона в целом», — отметили в региональном министерстве по туризму.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.