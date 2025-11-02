Строительство соцобъектов в Башкирии близится к завершению

В селе Аскино в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» готовится к открытию новая поликлиника. В настоящее время рабочие проводят уборку помещений и облагораживают прилегающую территорию. Также в селе почти завершено (95% готовности) строительство трехэтажного дома на 24 квартиры, который возводит Фонд жилищного строительства.