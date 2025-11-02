Строительство соцобъектов в Башкирии близится к завершению

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Рустем Газизов в ходе рабочей поездки оценил ход строительства социальных и жилых объектов в Благовещенске и Аскино.
В Благовещенске возводится детская поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену. На объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных систем и дверей, а также благоустройство территории. Рядом на улице Коммунистической готовится к завершению строительство 30-квартирного жилого дома.
В селе Аскино в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» готовится к открытию новая поликлиника. В настоящее время рабочие проводят уборку помещений и облагораживают прилегающую территорию. Также в селе почти завершено (95% готовности) строительство трехэтажного дома на 24 квартиры, который возводит Фонд жилищного строительства.
Все осмотренные объекты находятся на высокой стадии готовности и в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию.
