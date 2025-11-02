Челябинская полиция использует ростовые куклы в борьбе с мошенниками

«Такой подход позволяет не просто донести важную информацию, а комплексно воздействовать на сознание людей. Яркая и узнаваемая фигура стража порядка привлекает внимание, побуждая жителей отвлечься от суеты и вдумчиво ознакомиться с описанием одной из самых распространенных схем обмана, когда злоумышленник находится на связи с жертвой в самый ответственный момент — во время перевода денежных средств через банкомат», — говорится в сообщении.