Челябинская полиция использует ростовые куклы в борьбе с мошенниками

Девять «помощников», призывающих граждан к бдительности, отправятся в сельские поселения в места расположения банкоматов. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, этот формат информирования полицейскими при поддержке представителей районной администрации выбран не случайно: он доказал свою эффективность в деле предупреждения противоправных действий.
«Такой подход позволяет не просто донести важную информацию, а комплексно воздействовать на сознание людей. Яркая и узнаваемая фигура стража порядка привлекает внимание, побуждая жителей отвлечься от суеты и вдумчиво ознакомиться с описанием одной из самых распространенных схем обмана, когда злоумышленник находится на связи с жертвой в самый ответственный момент — во время перевода денежных средств через банкомат», — говорится в сообщении.
Ростовые фигуры в виде полицейских сыграют на профилактику, чтобы как можно больше жителей района, особенно территорий, удаленных от районного центра, могли узнать, как распознать мошенника.