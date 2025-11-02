Производитель автомобильных деталей в Калужской области оптимизирует работу

После первичного обучения работники пройдут этап «Диагностика и планирование», где определится эталонный участок. После чего под руководством мастера производства будет выполнена оцифровка текущего состояния рабочих процессов. Затем в течение трех месяцев на предприятии будет создан проектный офис из инструкторов-сотрудников предприятия для последующего внедрения изменений и тиражирования успешного опыта.