Производитель автомобильных деталей в Калужской области оптимизирует работу

Предприятие «Автоэлектроника Деталь» в Калужской области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
«Цель участия в проекте — внедрение современных инструментов бережливого производства и оптимизация процессов. Команда заинтересована во внедрении новых методов и подходов в организации деятельности, повышения квалификации, в эффективности использования трудовых ресурсов», — поделилась директор компании «Автоэлектроника Деталь» Татьяна Андреева.
После первичного обучения работники пройдут этап «Диагностика и планирование», где определится эталонный участок. После чего под руководством мастера производства будет выполнена оцифровка текущего состояния рабочих процессов. Затем в течение трех месяцев на предприятии будет создан проектный офис из инструкторов-сотрудников предприятия для последующего внедрения изменений и тиражирования успешного опыта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.