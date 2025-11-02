Ричмонд
Неисправность реверса на Борском мосту вызвала километровые пробки

На Борском мосту вышла из строя система дистанционного управления реверсивными светофорами. Из-за этого движение транспорта по мосту теперь временно регулируется вручную.

Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Сбой в работе реверса уже спровоцировал значительные заторы.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на подъезде к мосту со стороны Бора от улицы Колхозной образовалась пробка длиной около более пяти километров. Не лучше ситуация и в Нижнем Новгороде. Здесь движение затруднено на улицах Сергея Акимова, Куйбышева и Пролетарской. В управлении дорог призвали водителей соблюдать скоростной режим и следовать указаниям инспекторов на месте. Организация реверсивного движения в ручном режиме будет действовать до восстановления автоматической системы.

«Убедительно просим автомобилистов обращать внимание на указание сотрудников ГИБДД и соблюдать скоростной режим. Приносим извинения за неудобства», — добавили в ГУАДе.