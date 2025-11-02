Неисправность реверса на Борском мосту вызвала километровые пробки

По данным сервиса «Яндекс Карты», на подъезде к мосту со стороны Бора от улицы Колхозной образовалась пробка длиной около более пяти километров. Не лучше ситуация и в Нижнем Новгороде. Здесь движение затруднено на улицах Сергея Акимова, Куйбышева и Пролетарской. В управлении дорог призвали водителей соблюдать скоростной режим и следовать указаниям инспекторов на месте. Организация реверсивного движения в ручном режиме будет действовать до восстановления автоматической системы.