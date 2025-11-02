Шестилетняя ростовчанка завоевала бронзу на шахматном первенстве Азии

Несмотря на юный возраст, Николь Травкина уже обладает внушительным списком достижений. В 2024 году она стала чемпионкой Международного семейного фестиваля в Сочи среди девочек и завоевала бронзу в общем зачете. В 2025 году она подтвердила свой высокий класс, став абсолютной чемпионкой Ростова-на-Дону в возрастной категории до 9 лет, выиграв этап Кубка России в Иваново, а также завоевав серебро в Туле и бронзу в Костроме. Кроме того, в этом же году Николь стала вице-чемпионкой России среди школьников в Туле.