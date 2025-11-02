Шестилетняя ростовчанка завоевала бронзу на шахматном первенстве Азии

Юная жительница Ростова-на-Дону Николь Травкина стала бронзовым призером XIX Первенства Азии по шахматам среди школьников в командном зачете. Информацию об успехе спортсменки распространил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
Масштабные соревнования, собравшие более 650 участников из 16 стран, проходили в столице Монголии. Шестилетняя Николь продемонстрировала выдающуюся игру, сумев одержать победы над соперниками, некоторые из которых были старше ее по возрасту.
Несмотря на юный возраст, Николь Травкина уже обладает внушительным списком достижений. В 2024 году она стала чемпионкой Международного семейного фестиваля в Сочи среди девочек и завоевала бронзу в общем зачете. В 2025 году она подтвердила свой высокий класс, став абсолютной чемпионкой Ростова-на-Дону в возрастной категории до 9 лет, выиграв этап Кубка России в Иваново, а также завоевав серебро в Туле и бронзу в Костроме. Кроме того, в этом же году Николь стала вице-чемпионкой России среди школьников в Туле.
