Региональный чемпионат по оказанию первой помощи состоялся в Краснодаре

Студенты и школьники Кубани в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в региональном чемпионате по оказанию первой помощи, который прошел в Краснодаре. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города Новороссийска.
Участниками состязаний стали около 500 человек. До этого в течение года они проходили обучение по оказанию первой помощи, участвовали в мастер-классах и тренировках, осваивали навыки спасения жизни и действия в чрезвычайных ситуациях.
После инструктажа от судейской коллегии участники приступили к соревновательной части чемпионата. Конкурсанты демонстрировали знания и умения по оказанию первой помощи в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям: при травмах, кровотечениях, ожогах и других чрезвычайных обстоятельствах. Судьи оценивали точность и скорость действий, командное взаимодействие и способность участников оказывать психологическую поддержку.
По итогам испытаний были определены победители регионального этапа. Они будут представлять Краснодарский край на всероссийском этапе чемпионата по оказанию первой помощи, который пройдет в Саранске 13−17 ноября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.