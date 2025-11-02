Региональный чемпионат по оказанию первой помощи состоялся в Краснодаре

Студенты и школьники Кубани в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в региональном чемпионате по оказанию первой помощи, который прошел в Краснодаре. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города Новороссийска.