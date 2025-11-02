Ученые сказали о сильных вспышках на Солнце после перерыва — что ждать белорусам

Так, вспышка уровня M1.0 произошла на восточном крае Солнца примерно в 04.00 утра по минскому времени. В той же области, на левом краю звезды, наблюдался выход к Земле двух мощных центров активности. Сила новой вспышки относится к четвертому классу активности по пятиуровневой шкале.