Ученые сказали о сильных вспышках на Солнце после перерыва — что ждать белорусам

Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце. Подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Вспышечная активность на звезде возобновилась после перерыва, который длился две недели.
Так, вспышка уровня M1.0 произошла на восточном крае Солнца примерно в 04.00 утра по минскому времени. В той же области, на левом краю звезды, наблюдался выход к Земле двух мощных центров активности. Сила новой вспышки относится к четвертому классу активности по пятиуровневой шкале.
Ученые считают, что данное космическое событие — предвестник длительного всплеска активности Солнца.
— Пик солнечной активности придется на неделю с 3 по 9 ноября, — пояснили ученые.
