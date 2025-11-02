Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые сказали о сильных вспышках на Солнце после перерыва — что ждать белорусам

Сильные вспышки начались на Солнце после двухнедельного перерыва.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце. Подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Вспышечная активность на звезде возобновилась после перерыва, который длился две недели.

Так, вспышка уровня M1.0 произошла на восточном крае Солнца примерно в 04.00 утра по минскому времени. В той же области, на левом краю звезды, наблюдался выход к Земле двух мощных центров активности. Сила новой вспышки относится к четвертому классу активности по пятиуровневой шкале.

Ученые считают, что данное космическое событие — предвестник длительного всплеска активности Солнца.

— Пик солнечной активности придется на неделю с 3 по 9 ноября, — пояснили ученые.

Между тем Белгидромет сказал о потеплении до +17 в Беларуси 3 ноября: «Тепло придет с юго-запада Европы».

Еще в лесах Беларуси идет вторая волна осенних опят: «Первые опята появились в Минской, Витебской и Гомельской областях».

Тем временем белорусские рыбаки бьют тревогу из-за норок, расплодившихся на Припяти: «Ведут себя вызывающе».