На более чем 70 участках улиц в Астрахани обновят дорожную разметку

Новая дорожная разметка появится на более чем 70 участках улиц в Астрахани. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
«Приоритетным является обновление разметки вблизи социально важных объектов, таких как детские сады и школы, на участках с повышенной транспортной и пешеходной нагрузкой», — прокомментировал глава города Игорь Редькин.
Обновление разметки уже завершено на 40 улицах Астрахани. В частности, работы прошли на улицах Волжской, Адмирала Нахимова, Дзержинского, Анри Барбюса, Боевой, Н. Островского. Благодаря этому на них повысится уровень безопасности дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.