Победителями чемпионата «Абилимпикс» стали 450 человек

Победителями чемпионата «Абилимпикс» в 2025 году стали 450 человек.

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Победителями национального чемпионата «Абилимпикс» в 2025 году стали 450 человек, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации», — говорится в сообщении.

По словам замглавы Минпросвещения РФ Владимира Желонкина, площадку чемпионата «Абилимпикс» посетили более 16 тысяч человек, в том числе представители 17 дружественных государств.

«Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты — настоящие мастера, нам дорог каждый», — сказал замминистра.

Желонкин вручил награды представителям регионов, ставших лидерами медального зачета. Первое место заняла Москва (101 медаль), второе — Республика Татарстан (56 медалей), третье — Санкт-Петербург (45 медалей).

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.