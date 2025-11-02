В городе Лаишево Республики Татарстан высадили три тысячи елей

Акция «Сохраним лес» прошла в городе Лаишево Республики Татарстан при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». На мероприятии было высажено три тысячи елей, сообщили в аппарате совета Лаишевского муниципального района.
Площадкой для акции стала территория рядом с экстрим-парком на улице Олега Кошевого. В мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, сотрудники совета и исполнительного комитета, студенты, активисты Движения первых, работники лесхоза и лесничества, а также местные жители.
«Сегодня мы делаем важное дело для будущего нашего района. Через 10 лет эти саженцы превратятся в красивые взрослые ели, которые будут радовать наших детей и внуков. Это наш вклад в экологическое благополучие региона», — отметил Ильдус Зарипов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.