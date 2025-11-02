Ричмонд
Спрос на дорогие квартиры упал, зато земля становится «золотой»: Заветные «сотки» под Кишиневом стоят 1,5 млн леев

Рынок земли в Молдове переживает настоящий бум.

Источник: Комсомольская правда

Рынок земли в Молдове переживает настоящий бум. В 2025 году на портале 999.md появилось более 15 000 объявлений о продаже участков.

Больше всего предложений по Кишинёву — почти 12 000, но именно пригороды демонстрируют наибольший рост цен.

Так, в Дурлештах, Кодру, Ставченах и Трушенах стоимость земли за последние два года увеличилась на 15−30%. Средняя цена участка в этих зонах выросла с 868 000 лей в 2023 году до 1,5 млн. лей в 2025-м.

Напомним, что всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально. По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза.

