Господдержка помогла жителю Белгородской области открыть мастерскую

На выделенные по соцконтракту средства он купил необходимое оборудование.

Роман Гриб из Белгородской области смог открыть столярную мастерскую с помощью господдержки. Для этого он по нацпроекту «Семья» заключил социальный контракт, сообщили в информационно-техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района.

На выделенные средства он купил необходимое оборудование для столярной мастерской: несколько видов пил, фильтр для очистки воздуха и другие необходимые инструменты. В планах у Романа освоить изготовление мебели из красного дерева. Но на этом он не останавливается: сейчас он активно изучает работу с натуральной кожей и планирует развивать это направление в своей мастерской.

Напомним, что социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.