Господдержка помогла жителю Белгородской области открыть мастерскую

На выделенные средства он купил необходимое оборудование для столярной мастерской: несколько видов пил, фильтр для очистки воздуха и другие необходимые инструменты. В планах у Романа освоить изготовление мебели из красного дерева. Но на этом он не останавливается: сейчас он активно изучает работу с натуральной кожей и планирует развивать это направление в своей мастерской.