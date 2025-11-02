Там гроб стоит: локальные и всеобщие апокалипсисы на московских сценах

Про этот спектакль, конечно, можно сказать, что он исторический, про Иерусалим XII века, про эпоху крестовых походов, что на «еврейскую» или на «религиозную тему». Но эти характеристики не будут полными и точными. По большому счету он и на злобу дня, и про все времена. А главная его идея — необходимость быть терпимым, толерантным, снисходительным. И в первую очередь когда это касается вопросов веры.