Там гроб стоит: локальные и всеобщие апокалипсисы на московских сценах

В разгар сезона столичные театры представили немало новинок — в том числе и довольно шокирующего характера. Но критик Влад Васюхин, как всегда, набрался храбрости и посетил даже самые страшные спектакли — специально для «Известий».
«Обыкновенная смерть’Театр Наций.
Спектакль играют на Малой сцене, и далеко не все счастливые обладатели билетов заранее осведомлены о его самых шокирующих мизансценах, а потому, увидев содержимое пронесенного буквально перед их носом закрытого гроба, впадают в ступор. Презрев актерское суеверие, в гробу по воле Валерия Фокина, одного из ведущих режиссеров страны, оказался народный артист России Евгений Миронов. Правильнее сказать, его персонаж — судейский чиновник Головин. Этот 45-летний Иван Ильич упал, вешая дома гардины. Пустяковая травма явилась причиной недомогания, от которого нет средства, и трагического финала…
Выдающаяся повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» — своего рода дневник умирания, который на глазах публики ведет главный герой, а его родня и коллеги — всего лишь равнодушные зрители со своими формальными чувствами и бесполезными советами. Мучительное ожидание конца, физическое и нравственное, помогает герою переосмыслить свою жизнь: подлинной ли она была? Участие Миронова (не будет преувеличением сказать, что спектакль держится на нем) делает «Обыкновенную смерть» необыкновенным зрелищем, а режиссер приготовил для публики как минимум еще один шокирующий аттракцион.
«Игра интересов’РАМТ.
Худрук Молодежного театра Алексей Бородин снова говорит о том, что его волнует сегодня больше всего, выбирая для этого оригинальный материал и непривычный подход к нему. Мэтр режиссуры объединил и перемешал, казалось бы, несоединимое: сцены из «кукольной комедии» — авантюрного испанского фарса нобелевского лауреата Хасинто Бенавенте «Игра интересов» (1907) и фрагменты военной драмы англичанина Роберта Шерриффа «Конец пути» (1928). Быстрой и резкой смене эпизодов способствует изобретательная декорация Максима Обрезкова, где огромная картина разделяет два пространства.
Масштабная, многофигурная постановка позволила задействовать значительную часть труппы РАМТа, и если одни актеры примерили на себя маски типичных персонажей комедии дель арте, где есть друзья-мошенники, простаки, сваха и так далее, то другим достались вполне реалистичные роли участников Первой мировой войны, а место действия — блиндаж британской пехотной роты во Франции. Разгадать, как и зачем связаны эти тексты и в чем их актуальность, удастся лишь ближе к финалу. Пока у одних — бал, у других — ад, но в какой-то момент обитатели двух миров неизбежно встретятся. Их параллельные жизни пересекутся. И даже столкнутся.
«Ося. Иосиф. Joseph’Театр Маяковского.
Как известно, Иосиф Бродский не любил драматический театр. И, скорее всего, с биографического спектакля, поставленного по случаю 85-летия со дня его рождения, поэт просто бы «свалил» (кстати, словечко самого Бродского). Тем более что играющий его заслуженный артист России Юрий Коренев внешне больше похож на другого знаменитого поэта из города на Неве — Александра Кушнера. Да и зачем Бродскому, окажись он среди зрителей, пересматривать собственный жизненный путь? Но публике, особенно молодой, этот опыт может быть интересен, послужит примером и утешением.
Спектакль поставил Олег Сапиро, он же играет три роли, включая «отца Оси». Сапиро и автор сценической композиции, имеющей сильный перекос в сторону суда над юным поэтом, которого в 1964 году обвинили в тунеядстве. Период эмиграции, когда Иосиф предпочитал представляться Джозефом, показан весьма лаконично. Не отражена его счастливая женитьба и рождение дочери. И может сложиться впечатление, что радости в жизни нобелевского лауреата было всего ничего…
«Натан Мудрый» «Шалом».
Про этот спектакль, конечно, можно сказать, что он исторический, про Иерусалим XII века, про эпоху крестовых походов, что на «еврейскую» или на «религиозную тему». Но эти характеристики не будут полными и точными. По большому счету он и на злобу дня, и про все времена. А главная его идея — необходимость быть терпимым, толерантным, снисходительным. И в первую очередь когда это касается вопросов веры.
Режиссер Петр Шерешевский взял за основу драму немецкого классика Г. Э. Лессинга, написанную белым стихом в 1779 году и не раз бывавшую то в опале, то в фаворе. Текст был сокращен, переписан, дополнен. И осовременен: к примеру, у богатого иудея Натана (Дмитрий Уросов) появился цех по переработке автомобильных покрышек. Но неизменным остается притча про трех братьев и три кольца, которую Натан рассказывает султану Саладину (Евгений Овчинников) в ответ на его вопрос о том, какая вера истинная.
«Ковчег 2» «Сатирикон».
Афишу «Сатирикона» пополнила необычная для его репертуара футуристическая притча. Это коллективное сочинение. 28-летний режиссер Георгий Мнацаканов (в программке — Гоша) вместе с драматургом Ларой Бессмертной, художницей Варварой Маценовой и актерами сделал спектакль, о котором можно сказать «бомбический». Публика уже разделилась на два полюса, но фанаты будут ходить на «Ковчег 2» по несколько раз.
После апокалипсиса на Земле осталась маленькая, весьма карикатурная и по виду какая-то очень советская группа граждан, которая должна улететь на Марс на последней ракете. Но один из них — некто Василий Мухин (Илья Рогов) — желает остаться дома. Вместе с ним останется его внезапно обретенная возлюбленная Ева (Софья Щербакова). Точнее, рядом она останется только в мечтах Васи…