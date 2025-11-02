В Мурманске восстановили муралы на проспекте Героев-североморцев

Художники завершили восстановление двух муралов на проспекте Героев-североморцев в Мурманске в ходе капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства региона. Преображение жилья является одной из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Особенность проведения капитального ремонта фасадов домов № 29 и 31 на проспекте Героев-североморцев — это муралы с изображением собирательных образов героев Великой Отечественной войны: моряка и пехотинца. Поэтому проектом обновления фасадов этих двух объектов предусмотрены не только утепление и герметизация межпанельных швов и капремонт входных групп, но и восстановление совместно с художниками муралов», — отметила генеральный директор фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.
На торцах жилых домов сначала трудились промышленные альпинисты, которые отремонтировали межпанельные швы стен и окрасили панели по подготовленному основанию. После этого к работе приступили художники. Уточняется, что на восстановление ушло более 130 баллонов краски. Однако капитальный ремонт этих домов еще не закончен. Строители приводят в порядок межпанельные швы на остальных стенах жилых зданий, а также меняют отслужившие свой срок крыши.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.