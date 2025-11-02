В Мурманске восстановили муралы на проспекте Героев-североморцев

На торцах жилых домов сначала трудились промышленные альпинисты, которые отремонтировали межпанельные швы стен и окрасили панели по подготовленному основанию. После этого к работе приступили художники. Уточняется, что на восстановление ушло более 130 баллонов краски. Однако капитальный ремонт этих домов еще не закончен. Строители приводят в порядок межпанельные швы на остальных стенах жилых зданий, а также меняют отслужившие свой срок крыши.