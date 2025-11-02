«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:4 на домашнем льду

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче чемпионата КХЛ от ярославского «Локомотива» со счётом 1:4.
Гости быстро открыли счёт, реализовав большинство уже на второй минуте. Несмотря на это, уфимцы отыгрались во втором периоде усилиями Ярослава Цулыгина. Однако «Локомотив» снова вышел вперёд ещё до второго перерыва.
В третьей двадцатиминутке ярославские хоккеисты закрепили успех, забросив ещё две шайбы. «Салават Юлаев» пытался отыграться, создав несколько опасных моментов у ворот соперника, но точности не хватило: шайбы после бросков Жаровского и Сучкова прошли выше ворот.
Следующий матч у СЮ состоится на выезде в Астане. Команда сразится с местным «Барысом» 5 ноября.
