«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:4 на домашнем льду

«Салават Юлаев» уступил ярославскому «Локомотиву» в «Медовом побоище».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче чемпионата КХЛ от ярославского «Локомотива» со счётом 1:4.

Гости быстро открыли счёт, реализовав большинство уже на второй минуте. Несмотря на это, уфимцы отыгрались во втором периоде усилиями Ярослава Цулыгина. Однако «Локомотив» снова вышел вперёд ещё до второго перерыва.

В третьей двадцатиминутке ярославские хоккеисты закрепили успех, забросив ещё две шайбы. «Салават Юлаев» пытался отыграться, создав несколько опасных моментов у ворот соперника, но точности не хватило: шайбы после бросков Жаровского и Сучкова прошли выше ворот.

Следующий матч у СЮ состоится на выезде в Астане. Команда сразится с местным «Барысом» 5 ноября.

