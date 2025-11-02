В Ленобласти будущим мамам рассказали о безопасности дорожного движения

Также на занятии обсудили, как правильно пристегиваться ремнем безопасности во время беременности, чтобы защитить себя и будущего ребенка, а также как обучать малыша правилам дорожного движения. Подобное мероприятие по дорожной безопасности в школе для беременных прошло впервые, но уточняется, что организаторы решили сделать такие занятия регулярными.