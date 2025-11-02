В Ленобласти будущим мамам рассказали о безопасности дорожного движения

Занятие, посвященное безопасности на дороге, провели в школе беременных родильного дома Всеволожской больницы Ленинградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Инспекторы ГИБДД рассказали об основных правилах дорожного движения и дали практические рекомендации. Так, будущим мамам объяснили, как выбрать детское автокресло и правильно его установить с учетом роста и веса ребенка, как безопаснее всего перевозить младенца в автомобиле и как переходить дорогу с детской коляской. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов на одежде.
Также на занятии обсудили, как правильно пристегиваться ремнем безопасности во время беременности, чтобы защитить себя и будущего ребенка, а также как обучать малыша правилам дорожного движения. Подобное мероприятие по дорожной безопасности в школе для беременных прошло впервые, но уточняется, что организаторы решили сделать такие занятия регулярными.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.