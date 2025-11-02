В Тульской области мобильные бригады осмотрели за 2 месяца более 1300 детей

Врачебные бригады в сентябре и октябре совершили 23 выезда в районы Тульской области, в том числе для осмотра маленьких пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Охрана детства является одной из целей нацпроекта «Семья».
Врачи оказали медицинскую помощь более 1300 детям Богородицкого, Веневского, Щекинского, Одоевского, Новомосковского и Тепло-Огаревского районов. Маленьких пациентов осматривали в детских поликлиниках, образовательных учреждениях, детском доме-интернате.
В составе мобильных бригад — ведущие медицинские специалисты учреждения: педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, ортопед-травматолог, детский кардиолог, детский психиатр, акушер-гинеколог, детский эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, детский хирург, детский уролог-андролог. Они проверяли работу сердца и сосудов, измеряли артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, выполняли антропометрические измерения — определение веса, роста, окружности грудной клетки и головы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.