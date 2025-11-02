7 ноября «Валдай 45Р» совершит первый из Ростова в Старочеркасскую

Отправление по этому направлению станет ежедневным и будет осуществляться до окончания навигации. Согласно расписанию, судно будет отправляться из Ростова в 8:00 и 12:50. Обратные рейсы из Старочеркасской запланированы на 8:55 и 14:05. Время в пути составит 40 минут.