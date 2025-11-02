В Кишиневе задержали парня с психическими отклонениями: Он нападал на беззащитных девушек даже в троллейбусах

Но полиция обязана защищать своих граждан, и в моём случае она действительно сработала быстро и профессионально. К сожалению, по законодательству Республики Молдова не предусмотрена пожизненная изоляция таких людей. Но я искренне верю, что каждое заявление, каждый пост и голос могут предотвратить новые трагедии. Если с вами случится подобное — не молчите! Ваша реакция может спасти чью-то жизнь! Расскажите своим подругам, дочкам, знакомым, кто ездит по городу — пусть будут внимательнее и не остаются одни, если почувствуют опасность.