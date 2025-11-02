В Кишиневе задержали парня с психическими отклонениями: Он нападал на беззащитных девушек даже в троллейбусах

В Кишиневе задержан мужчина с психическими отклонениями, нападавший на беззащитных девушек в общественных местах. Полиция идентифицировала его после жалоб нескольких пострадавших.
Одна из них рассказала о нападении неадекватного парня в 22-м троллейбусе:
"К сожалению, выяснилось, что он психически болен и состоит на учёте у психиатра. Сейчас он помещён на лечение.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддержал мой пост, поделился своими историями и помог собрать информацию.
Отдельная благодарность Инспекторату полиции сектора Буюканы и участку № 1 — за оперативность и профессионализм.
Только позавчера я опубликовала пост, который вызвал огромное количество комментариев, реакций и обсуждений.
И вот — спустя меньше чем 24 часа после подачи заявления, этот человек был идентифицирован, задержан полицией и направлен в психиатрический диспансер" , — уточнила она.
Жительница Кишинева, сохраняющая анонимность, призывает не стесняться и не бояться защищать свои права! Если с вами происходит несправедливость, агрессия или насилие — обращайтесь в полицию. Да, к сожалению, наше общество не всегда протянет руку помощи и не всегда сможет защитить нас.
Но полиция обязана защищать своих граждан, и в моём случае она действительно сработала быстро и профессионально. К сожалению, по законодательству Республики Молдова не предусмотрена пожизненная изоляция таких людей. Но я искренне верю, что каждое заявление, каждый пост и голос могут предотвратить новые трагедии. Если с вами случится подобное — не молчите! Ваша реакция может спасти чью-то жизнь! Расскажите своим подругам, дочкам, знакомым, кто ездит по городу — пусть будут внимательнее и не остаются одни, если почувствуют опасность.
Обидно и страшно, что после лечения для галочки, проблема, очевидно, никуда не исчезнет и этот парень, и ему подобные, на кого побоялись жадоваться, продолжат кошмарить беззащитных женщин. Спасибо толерантным МВД и Минздраву!
