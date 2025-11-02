Московские волонтеры отправили зоотовары в Белгородскую область

Уточним, в штабах «Москва помогает» ежедневно продолжают собирать необходимые вещи для жителей новых и приграничных регионов. В столице открыто 15 пунктов приема. В них принимают продукты питания для детей и взрослых, средства личной гигиены, новую одежду и обувь, детские товары и многое другое. За все время в штабы поступило более 4,8 миллиона единиц товаров, а свыше 1,7 тысячи тонн груза уже доставили в новые и приграничные регионы.