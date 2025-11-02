Московские волонтеры отправили зоотовары в Белгородскую область

Столичные волонтеры отправили бездомным животным Белгородской области более 18 тонн корма, медикаментов и других необходимых зоотоваров, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Сбор начался 27 сентября в ходе осеннего сезона волонтерского проекта «Время добра» в девяти волонтерских окружных центрах «Доброе место». В белгородский центр помощи животным «Причал» привезли упаковки с сухим и влажным кормом, коробки с рисом, гречкой и пшеном. Из столицы в Белгород доставили также впитывающие пеленки и наполнители для туалета, ошейники, шлейки и поводки, в том числе сделанные горожанами на мастер-классах «Время добра». Кроме этого, москвичи передали миски разного размера.
Для поддержания чистоты в будках, вольерах и хозяйственных помещениях доставили моющие средства, стиральный порошок, резиновые перчатки, губки и тряпки. Животным отправили обезболивающие средства и антисептики, инструменты для ветеринарных процедур, капли от клещей и многое другое.
Уточним, в штабах «Москва помогает» ежедневно продолжают собирать необходимые вещи для жителей новых и приграничных регионов. В столице открыто 15 пунктов приема. В них принимают продукты питания для детей и взрослых, средства личной гигиены, новую одежду и обувь, детские товары и многое другое. За все время в штабы поступило более 4,8 миллиона единиц товаров, а свыше 1,7 тысячи тонн груза уже доставили в новые и приграничные регионы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.