Воронежский мастер с помощью соцконтракта открыл студию с изделиями из кожи

«Благодаря социальному контракту я смог купить инструменты, которые очень мне помогли в развитии мастерской Останавливаться на этом не собираюсь и планирую дальше развивать свою мастерскую, чтобы в будущем это переросло в настоящее производство», — рассказал Глеб Небольсин. Уточним, с января по октябрь 2025 года социальный контракт заключили более 2,6 тысячи жителей Воронежской области.