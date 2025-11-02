Воронежский мастер с помощью соцконтракта открыл студию с изделиями из кожи

Житель Воронежа Глеб Небольсин открыл мастерскую по изготовлению изделий из натуральной кожи при поддержке программы реализации социальных контрактов, которая действует в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Впервые работать с кожей Глеб Небольсин начал в 2018 году. Сначала изучал новое ремесло самостоятельно, а потом прошел обучение у мастеров кожевенного искусства. Сегодня он является постоянным участником ярмарок и фестивалей, где проводит мастер-классы для детей и взрослых.
«Благодаря социальному контракту я смог купить инструменты, которые очень мне помогли в развитии мастерской Останавливаться на этом не собираюсь и планирую дальше развивать свою мастерскую, чтобы в будущем это переросло в настоящее производство», — рассказал Глеб Небольсин. Уточним, с января по октябрь 2025 года социальный контракт заключили более 2,6 тысячи жителей Воронежской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.