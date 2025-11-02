Петербуржцам обновили карту бесплатного Wi-Fi в городе

В Санкт-Петербурге обновили список городских территорий, где можно бесплатно пользоваться общественным Wi-Fi. В Смольном рассказали, что сейчас в Северной столице открыты более 1000 точек подключения к беспроводному интернету.
Отмечается, что жителям города и туристам будет гораздо удобнее, если точек бесплатного Wi-Fi станет больше. Список пополнили, чтобы вызывать такси или пользоваться банковскими приложениями «независимо от качества мобильного интернета».
Подключиться к общественному беспроводному интернету можно в парковых зонах, на остановках транспорта, на станциях метрополитена, в библиотеках, на территории популярных городских пространств, в центрах госуслуг «Мои документы».
На сайте администрации указано, где можно посмотреть обновленную карту с общественным Wi-Fi.