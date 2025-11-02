Новые гостиницы и центр отдыха откроют на курорте «Завидово» в Верхневолжье

Кроме того, на курорте начнет работать центр отдыха «Завидово Парк». Там расположен один из самых больших в России крытых аквапарков со СПА. Там для гостей предусмотрены конгресс-холл, развлечения для семей с детьми, магазины и рестораны. Общая площадь центра составляет 55 000 кв. м, он сможет принимать почти 9000 человек в день. А в зимнее время года будет работать горнолыжный склон.