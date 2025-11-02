Новые гостиницы и центр отдыха откроют на курорте «Завидово» в Верхневолжье

Центр отдыха, две гостиницы и апарт-отель на курорте «Завидово» откроют в ноябре, сообщили в аппарате правительства Тверской области. Создание инфраструктуры для путешественников является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В этом месяце работать начнут две четырехзвездочные гостиницы: «Эрбелия» на 300 номеров и «Рябина» на 390. В них есть рестораны, СПА и конференц-центры. Также гостей начнет принимать апарт-отель «Бревис» на 440 номеров.
Кроме того, на курорте начнет работать центр отдыха «Завидово Парк». Там расположен один из самых больших в России крытых аквапарков со СПА. Там для гостей предусмотрены конгресс-холл, развлечения для семей с детьми, магазины и рестораны. Общая площадь центра составляет 55 000 кв. м, он сможет принимать почти 9000 человек в день. А в зимнее время года будет работать горнолыжный склон.
Уточним, все эти объекты являются второй очередью курорта — очередного этапа развития территории. Первых гостей новые отели начали принимать в тестовом режиме уже с лета этого года. Полноценный запуск состоится в ноябре. Отметим, что старт работы новых объектов обеспечит создание 900 рабочих мест.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.