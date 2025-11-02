Вход в Государственный Эрмитаж сделали бесплатным в День народного единства

В частности, абсолютно безвозмездно в этот день можно будет попасть в главный музейный комплекс на Дворцовой площади, в реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», во Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.