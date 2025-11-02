Ричмонд
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в подростка в Уфе

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в подростка в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования резонансного уголовного дела о стрельбе в подростка в Уфе. Инцидент, произошедший еще в июне этого года, привлек внимание центрального аппарата ведомства.

Конфликт у развлекательного заведения, где работал несовершеннолетний, перерос в нападение. После словесной перепалки один из четверых молодых людей выстрелил юноше в голову из травматического пистолета. Пострадавший с тяжелым ранением был госпитализирован и прошел длительный курс лечения.

Расследование, начатое в июле, заметно затянулось. Руководитель следственного управления по Башкирии Владимир Архангельский должен представить объяснения о причинах долгого разбирательства. Исполнение поручения Бастрыкина взято на особый контроль.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.