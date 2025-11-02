Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в подростка в Уфе

Конфликт у развлекательного заведения, где работал несовершеннолетний, перерос в нападение. После словесной перепалки один из четверых молодых людей выстрелил юноше в голову из травматического пистолета. Пострадавший с тяжелым ранением был госпитализирован и прошел длительный курс лечения.