Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в подростка в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования резонансного уголовного дела о стрельбе в подростка в Уфе. Инцидент, произошедший еще в июне этого года, привлек внимание центрального аппарата ведомства.
Конфликт у развлекательного заведения, где работал несовершеннолетний, перерос в нападение. После словесной перепалки один из четверых молодых людей выстрелил юноше в голову из травматического пистолета. Пострадавший с тяжелым ранением был госпитализирован и прошел длительный курс лечения.
Расследование, начатое в июле, заметно затянулось. Руководитель следственного управления по Башкирии Владимир Архангельский должен представить объяснения о причинах долгого разбирательства. Исполнение поручения Бастрыкина взято на особый контроль.
