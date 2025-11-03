В Выборге обнаружен старинный кавказский кинжал XIX века

По предварительной оценке специалистов, форма оружия соответствует типу «кама» — традиционному кинжалу кавказских горцев. В настоящее время артефакт передан на комплексную реставрацию и экспертизу в Выборгский замок, где специалисты изучат его происхождение и историческую ценность.