Новые фонари установили на восьми участках в Ленинском округе Подмосковья

Установку уличного освещения провели по восьми адресам Ленинского округа Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«В этом году по просьбе жителей увеличили список объектов. В прошлом было освещено пять участков, а в этом году работы провели по восьми адресам», — сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Лосев.
Общая протяженность новых линий составила 3480 метров. Так, новые опоры уличного освещения установили в деревнях Малая Володарка, Жабкино, Орлово, Дроздово, Андреевское и поселках Молоково и Развилка. Уточним, отбор мест осуществлялся на основе пожеланий жителей, собранных через голосование на портале «Добродел».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.