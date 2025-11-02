Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые фонари установили на восьми участках в Ленинском округе Подмосковья

Общая протяженность линий уличного освещения составила 3480 метров.

Установку уличного освещения провели по восьми адресам Ленинского округа Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

«В этом году по просьбе жителей увеличили список объектов. В прошлом было освещено пять участков, а в этом году работы провели по восьми адресам», — сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Лосев.

Общая протяженность новых линий составила 3480 метров. Так, новые опоры уличного освещения установили в деревнях Малая Володарка, Жабкино, Орлово, Дроздово, Андреевское и поселках Молоково и Развилка. Уточним, отбор мест осуществлялся на основе пожеланий жителей, собранных через голосование на портале «Добродел».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.