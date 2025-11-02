В библиотеке Богучара Воронежской области рассказали о поэтах XX века

Участие в мероприятии приняли 30 студентов Богучарского многопрофильного колледжа имени М. А. Шолохова. Ребята познакомились с творчеством русских поэтов конца XIX — начала XX веков. Они узнали о представителях Серебряного века и литературных течениях того времени: акмеизме, футуризме, символизме и имажинизме. Прозвучали стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Александра Блока. Участникам также предложили примерить на себя роль учеников великих поэтов — вставить пропущенные слова в стихотворения и по стилю определить автора каждого произведения.