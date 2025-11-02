Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В библиотеке Богучара Воронежской области рассказали о поэтах XX века

Участие в мероприятии приняли студенты многопрофильного колледжа имени М. А. Шолохова.

Богучарская центральная библиотека Воронежской области провела 30 октября литературную гостиную «Прогулка по Серебряному веку». Мероприятие прошло по программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», сообщили в районном управлении культуры.

Участие в мероприятии приняли 30 студентов Богучарского многопрофильного колледжа имени М. А. Шолохова. Ребята познакомились с творчеством русских поэтов конца XIX — начала XX веков. Они узнали о представителях Серебряного века и литературных течениях того времени: акмеизме, футуризме, символизме и имажинизме. Прозвучали стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Александра Блока. Участникам также предложили примерить на себя роль учеников великих поэтов — вставить пропущенные слова в стихотворения и по стилю определить автора каждого произведения.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.