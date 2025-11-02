В библиотеке Богучара Воронежской области рассказали о поэтах XX века

Богучарская центральная библиотека Воронежской области провела 30 октября литературную гостиную «Прогулка по Серебряному веку». Мероприятие прошло по программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», сообщили в районном управлении культуры.
Участие в мероприятии приняли 30 студентов Богучарского многопрофильного колледжа имени М. А. Шолохова. Ребята познакомились с творчеством русских поэтов конца XIX — начала XX веков. Они узнали о представителях Серебряного века и литературных течениях того времени: акмеизме, футуризме, символизме и имажинизме. Прозвучали стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Александра Блока. Участникам также предложили примерить на себя роль учеников великих поэтов — вставить пропущенные слова в стихотворения и по стилю определить автора каждого произведения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.