В Никольском Ленобласти благоустроили Октябрьскую набережную реки Тосна

«В Никольском, как и на большинстве других благоустроенных территорий, детские площадки подходят для игры и зимой, и летом. Навесы с непроницаемым покрытием позволяют укрыться от дождя и солнца. Используется энергоэффективное освещение. Обязательно учитываются потребности маломобильных жителей: предусматриваются понижения тротуара во всех местах пересечения с проезжей частью и широкие основные тротуары. Всего в регионе в этом году идет благоустройство 97 общественных территорий, почти 90 готовы, по остальным идут финальные работы», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков.