В Никольском Ленобласти благоустроили Октябрьскую набережную реки Тосна

Октябрьскую набережную реки Тосна в городе Никольское Ленинградской области благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
На территории сделали обзорные площадки с городскими качелями, скамейками и шезлонгами. По набережной обустроили пешеходную тропу, создали прогулочный маршрут вдоль склона. Для детей построили площадку, поставили столы для настольного тенниса. Также высадили розы, липы и сирень.
«В Никольском, как и на большинстве других благоустроенных территорий, детские площадки подходят для игры и зимой, и летом. Навесы с непроницаемым покрытием позволяют укрыться от дождя и солнца. Используется энергоэффективное освещение. Обязательно учитываются потребности маломобильных жителей: предусматриваются понижения тротуара во всех местах пересечения с проезжей частью и широкие основные тротуары. Всего в регионе в этом году идет благоустройство 97 общественных территорий, почти 90 готовы, по остальным идут финальные работы», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.