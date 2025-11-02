Сборная Беларуси завоевала пять медалей на чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» в Москве

Первое место в компетенции «Кондитерское дело» завоевала учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа Мария Баранова. Второе место в компетенции «Портной» — у Светланы Сахацкой (Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики), а в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)» — у Алеся Радецкого (Минский государственный музыкальный колледж имени М. И. Глинки).