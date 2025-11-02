Сборная Беларуси завоевала пять медалей на чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» в Москве

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси завоевала пять медалей на международных открытых соревнованиях в рамках национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский институт профессионального образования.
Первое место в компетенции «Кондитерское дело» завоевала учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа Мария Баранова. Второе место в компетенции «Портной» — у Светланы Сахацкой (Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики), а в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)» — у Алеся Радецкого (Минский государственный музыкальный колледж имени М. И. Глинки).
Сборная привезла два третьих места. В компетенции «Визаж» бронза у Алисы Рябцевой (Могилевский государственный технологический колледж), в компетенции «Флористика» — у Марии Король (Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко).
Белорусская сборная также привезла домой победу в общекомандном зачете, заняв первое место среди 17 стран-участниц.
Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» — знаковое событие, которое объединяет талантливых профессионалов из разных уголков мира для демонстрации их навыков, силы духа и воли к победе. -0-