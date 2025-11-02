В Подмосковье участники экологических игр собрали около трех тонн пластика

Итоги проекта «Экологические игры-2025», который проходил с апреля по октябрь при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», подвели в Московской области. За 7 месяцев было собрано почти 3 тонны пластика, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
По 12 городам области в этот период курсировал экомобиль. Каждые выходные жители могли сдать пластик и получить за это бонусные баллы для покупок. За время проведения акции удалось собрать 2,9 тонны пластика, который направят на переработку и повторное использование в производстве.
Экомобиль принимал отходы в Мытищах, Балашихе, Химках, Видном, Люберцах, Подольске и других муниципалитетах. Абсолютным лидером по объему собранных отходов стала Коломна — жители передали 988 килограммов пластика. На втором месте — Долгопрудный с результатом 385 килограммов.
Наиболее востребованным видом сырья оказался прозрачный и голубой ПЭТ — один из наиболее распространенных видов пластика, который используют для создания инновационной гранулы. Его собрали 644 килограмма. Второе место по популярности заняли лотки из полипропилена — 495 килограммов. Самыми активными месяцами проекта стали май и сентябрь, когда жители региона сдали 573 и 755 килограммов пластика.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.