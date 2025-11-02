В Грайвороне Белгородской области провели занятия по оказанию первой помощи

Занятие по оказанию доврачебной помощи состоялось 28 октября в актовом зале Комплексного центра социального обслуживания населения Грайворонского муниципального округа. Навыкам первой помощи специалисты обучают в ходе реализации федпроекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», сообщили в правительстве Белгородской области.
Занятие проводила старшая медицинская сестра отделения дневного пребывания Татьяна Гармаш. Она рассказала про виды кровотечений, каким образом останавливать каждое из них. Также на занятии обсудили нюансы проведения сердечно-легочной реанимации у пострадавшего человека.
На занятии участники тренировались накладывать жгут Эсмарха, научились определять признаки дыхания и сердцебиения у пострадавшего, обсудили какое у него должно быть положение тела, а также отработали навыки непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене-тренажере.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.