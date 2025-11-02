В Волгоградской области снизилось количество лесных пожаров

Лесопожарный сезон завершился в Волгоградской области 31 октября, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Количество пожаров снизилось больше чем на 9% по сравнению с прошлым годом, в 3,5 раза сократилась пострадавшая от возгораний площадь, в том числе при помощи БАСов, закупленных по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Уточняется, что все возникшие лесные пожары были потушены в первые сутки после обнаружения. В регионе работает специализированная система мониторинга — комплекс «Лесохранитель», к которому подключено 60 камер видеонаблюдения с охватом 90% земель лесного фонда. Половина из них приобретена в этом году. На участках, не оборудованных камерами, осуществлялось наземное патрулирование по 192 маршрутам.
Также для защиты лесов были созданы противопожарные минерализованные полосы протяженностью более 9 тыс. км, прочищены уже существующие — это еще около 49 тыс. км. Кроме того, на базе Волгоградского лесничества создана группа экстренного реагирования для быстрой ликвидации пожара, а также усилен штат и технические средства при тушении. Добавим, что в 2025 году дополнительно приобретено 23 беспилотные авиационные системы.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.