В Волгоградской области снизилось количество лесных пожаров

Также для защиты лесов были созданы противопожарные минерализованные полосы протяженностью более 9 тыс. км, прочищены уже существующие — это еще около 49 тыс. км. Кроме того, на базе Волгоградского лесничества создана группа экстренного реагирования для быстрой ликвидации пожара, а также усилен штат и технические средства при тушении. Добавим, что в 2025 году дополнительно приобретено 23 беспилотные авиационные системы.