В Калининграде открыли благоустроенный Каштановый парк

Каштановый парк в Калининграде открыли после проведения первого этапа благоустройства, реализованного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Площадь обновленной территории составляет более двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Парк расположен за башней Врангеля и проходит вдоль улицы Пролетарской. Там проложили пешеходные дорожки из клинкерной тротуарной плитки и гранитной брусчатки, а также велодорожки из асфальтобетона. Вход украсили стелой с изображением каштанового листа, а также высадили кустарниковые растения. В дальнейшем планируется продление парковой зоны по улице Партизанской.
В настоящее время в Калининградской области осуществляется благоустройство 42 общественных территорий в 9 муниципалитетах. Уже на 20 объектах работы завершены. В следующем году преобразятся парки и скверы в Калининграде, Краснознаменске, Нестерове, Мамоново, Правдинске. Их выбрали жители путем Всероссийского голосования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.