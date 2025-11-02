В Калининграде открыли благоустроенный Каштановый парк

Парк расположен за башней Врангеля и проходит вдоль улицы Пролетарской. Там проложили пешеходные дорожки из клинкерной тротуарной плитки и гранитной брусчатки, а также велодорожки из асфальтобетона. Вход украсили стелой с изображением каштанового листа, а также высадили кустарниковые растения. В дальнейшем планируется продление парковой зоны по улице Партизанской.