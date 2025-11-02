В Абзелиловском районе Башкирии провели экослет

Районный слет-конкурс юных экологов и лесоводов, организованный по нацпроекту «Экологическое благополучие», провели в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщили в отделе образования Абзелиловского муниципального района.
Более 14 школьных команд со всего района приняли участие в осеннем экослете. Ребята соревновались в знаниях по растениям, насекомым, экологии, учились работать с профессиональным оборудованием для тушения лесных пожаров и создавали экоплакаты. Мероприятие открыли члены школьного лесничества «Зеленый лес» — ребята, которые уже достигли успехов в экологической работе. Они поделились своим опытом с начинающими экологами.
По результатам общего зачета победителями стали команды школ из Ишкулово, Янгельского и Ташбулатово. Все участники получили сертификаты на бесплатное посещение спортивного комплекса и кинотеатра, а призеры — почетные грамоты.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.