В Абзелиловском районе Башкирии провели экослет

Более 14 школьных команд со всего района приняли участие в осеннем экослете. Ребята соревновались в знаниях по растениям, насекомым, экологии, учились работать с профессиональным оборудованием для тушения лесных пожаров и создавали экоплакаты. Мероприятие открыли члены школьного лесничества «Зеленый лес» — ребята, которые уже достигли успехов в экологической работе. Они поделились своим опытом с начинающими экологами.