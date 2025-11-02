Итальянский режиссер: очень бы хотелось создать фильм о Беларуси

По словам Фабио Масса, фильм добился своих целей не только в плане проката, ведь организация «Глобальная гармония» действительно начала свое существование и полноценно запускается в январе, чтобы заниматься именно тем, о чем рассказывается в фильме. Он также признался, что роль судьи ему не близка, но для него большая честь находиться в жюри и он постарается оценить и подчеркнуть уникальность каждого фильма, найти в каждой киноленте что-то особенное.