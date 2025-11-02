Итальянский режиссер: очень бы хотелось создать фильм о Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский режиссер, член жюри основного конкурса игрового кино XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» Фабио Масса на Дне кинематографии Италии рассказал журналистам, что хотел бы создать фильм о Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
«В Беларуси меня всегда принимают очень тепло. Мне очень хотелось создать фильм о вашей стране и этой земле. Есть задумки и идеи, которые, я надеюсь, в скором времени воплотятся в жизнь, но не буду распространяться и говорить никаких подробностей», — сказал Фабио Масса.
На Дне кинематографии Италии в кинотеатре «Победа» зрители увидели его фильм «Глобальная гармония», который принимал участие в конкурсной программе прошлого фестиваля. «Глобальная гармония» — это не только кинопроект, но и опыт всей моей жизни. Очень ценно, что при съемках этого фильма мне удалось поработать с актерами международного уровня. Также наша команда не ожидала, что фильм проедет с показом и презентацией по более чем 100 странам", — добавил режиссер.
По словам Фабио Масса, фильм добился своих целей не только в плане проката, ведь организация «Глобальная гармония» действительно начала свое существование и полноценно запускается в январе, чтобы заниматься именно тем, о чем рассказывается в фильме. Он также признался, что роль судьи ему не близка, но для него большая честь находиться в жюри и он постарается оценить и подчеркнуть уникальность каждого фильма, найти в каждой киноленте что-то особенное.
Временный поверенный в делах Италии в Беларуси Томазо Пьетро Маркеджани отметил, что итальянское кино всегда можно найти в Минске. С момента участия Фабио Масса в фестивале в прошлом году до настоящего момента посольство организовало 11 показов итальянского кино. Следующий показ пройдет 29 ноября. Зрители увидят фильм «Неаполь — Нью-Йорк» (режиссер Габриэле Сальваторес).
По мнению начальника отдела кинематографии Министерства культуры Ирины Дриги, итальянское кино было с нами всегда. Во времена Советского Союза фильмы Федерико Феллини и других режиссеров участвовали и побеждали в наших фестивалях. Именно по этим фильмам мы знакомились с таким явлением, как неореализм, и со многими шедеврами мирового кино.
«Наверное, Италия — страна, в которой в советские времена было снято больше всего совместных фильмов: “Красная палатка”, “Подсолнухи”, “Очи черные” и “Невероятные приключения итальянцев в России”. Итальянское кино для нас родное, близкое, понятное. На фильмах итальянских режиссеров мы учим наших студентов, поэтому очень важно, чтобы эти давние творческие кинематографические связи не прерывались в настоящее время. Надеюсь, что благодаря укреплению связей между Беларусью и Италией, в том числе и по линии кино, в мире как можно скорее наступит всеобщая гармония», — подытожила Ирина Дрига. -0-