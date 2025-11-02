В Меленках и Радужном Владимирской области начали работать семейные МФЦ

Семейные МФЦ в городах Меленки и Радужный Владимирской области открылись 30 октября, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
В такой центр могут обратиться семьи участников специальной военной операции, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты сопровождают от момента выявления проблемы до полного ее разрешения. Так, в одном месте можно получить целый комплекс услуг, в том числе, например, консультации юриста.
Во Владимирской области на данный момент работает 12 центров. Два расположены в столице региона, а также по одному в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове, Муроме, Петушках. Уточняется, что до конца 2025 года такие МФЦ будут открыты во всех муниципальных образованиях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.