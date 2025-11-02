В Меленках и Радужном Владимирской области начали работать семейные МФЦ

В такой центр могут обратиться семьи участников специальной военной операции, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты сопровождают от момента выявления проблемы до полного ее разрешения. Так, в одном месте можно получить целый комплекс услуг, в том числе, например, консультации юриста.