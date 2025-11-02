В 2026 году в Тверской области благоустроят 58 общественных территорий

Благоустройство 58 общественных территорий в 37 муниципалитетах Тверской области будет проведено в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Их перечень и средства на реализацию проектов утверждены на заседании президиума правительства региона, сообщили в аппарате правительства области.
Жители Верхневолжья на голосовании выбрали 22 объекта для преображения на следующий год. Оно проводилось с 21 апреля по 12 июня этого года. Свои голоса тогда отдали более 88 тысяч человек.
Например, в Андреаполе благоустроят сквер на площади Ленина, в Бежецке — территории «Литературный дворик» и «Машиностроитель». В Белом отремонтируют двор на улице Кирова и прилегающий к фонтану участок. В Ржеве установят арт-объект на Пушкинской набережной, а также будет выполнен 4 этап работ в городском саду и благоустроена прилегающая территория парка «Дружбы».
Кроме того, в следующем году в Тверской области начнется реализация проектов — победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В городе Кимры это «История в силуэтах» — благоустройство Театральной площади, в Кашине — «Сердце города», в ходе которого преобразится площадь у торговых рядов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.