В 2026 году в Тверской области благоустроят 58 общественных территорий

Например, в Андреаполе благоустроят сквер на площади Ленина, в Бежецке — территории «Литературный дворик» и «Машиностроитель». В Белом отремонтируют двор на улице Кирова и прилегающий к фонтану участок. В Ржеве установят арт-объект на Пушкинской набережной, а также будет выполнен 4 этап работ в городском саду и благоустроена прилегающая территория парка «Дружбы».