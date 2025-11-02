В Псковской области за 7 месяцев расчистили более 90 км побережья

В период с апреля по октябрь экологические субботники прошли практически во всех муниципальных округах региона. Участие в них приняли представители администраций муниципалитетов Псковской области, сотрудники образовательных учреждений и различных организаций, а также волонтеры. На субботниках были заняты более 1650 человек.