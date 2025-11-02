Ричмонд
В Псковской области за 7 месяцев расчистили более 90 км побережья

На субботниках были задействованы более 1650 человек.

Мероприятия 2025 года по очистке берегов Всероссийской акции «Вода России», которая является частью нацпроекта «Экологическое благополучие», завершены в Псковской области. В регионе привели в порядок более 90 км побережья рек и озер, сообщили в управлении информационной политики правительства области.

В период с апреля по октябрь экологические субботники прошли практически во всех муниципальных округах региона. Участие в них приняли представители администраций муниципалитетов Псковской области, сотрудники образовательных учреждений и различных организаций, а также волонтеры. На субботниках были заняты более 1650 человек.

Совместными усилиями удалось очистить более 90 км побережья от бытового мусора, пластика, стекла и излишней растительности. Особое внимание уделялось популярным местам отдыха у воды. Планируется, что в 2026 году акция продолжит работу и будет привлекать большее число участников и, соответственно, расширять географию.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.