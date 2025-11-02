МВД: аферисты выманивают личные данные под видом звонка от бухгалтера

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками бухгалтерии муниципальных администраций, чтобы выманить личные данные. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
По данным ведомства, злоумышленники сообщают о якобы положенной выплате или необходимости лично оформить документы в администрации. В конце разговора, «как бы спохватившись», они просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска.
Как пояснили в МВД, сами по себе паспортные данные не позволяют взломать аккаунты, но их используют для создания доверительной атмосферы. Главная цель аферистов — получить код из SMS или одноразовый пароль, с помощью которых можно получить доступ к банковским и другим важным аккаунтам.
После получения данных жертве звонят «представители правоохранительных органов», сообщая об утечке информации, финансировании терроризма или других серьёзных последствиях, якобы вызванных передачей паспортных данных мошенникам. Это давление заставляет человека действовать по сценарию преступников.
«Почему это работает: комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность) и ожидания бюрократических процедур снижает бдительность — человек воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность», — рассказали в МВД.
Правоохранители призвали проверять все подозрительные обращения через официальные каналы связи.
Ранее в МВД сообщали о схеме мошенников с подработкой на маркетплейсах.