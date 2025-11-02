МВД: аферисты выманивают личные данные под видом звонка от бухгалтера

Как пояснили в МВД, сами по себе паспортные данные не позволяют взломать аккаунты, но их используют для создания доверительной атмосферы. Главная цель аферистов — получить код из SMS или одноразовый пароль, с помощью которых можно получить доступ к банковским и другим важным аккаунтам.