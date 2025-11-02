Предпринимателей столицы приглашают к участию в проекте «Зима в Москве»

Столичный бизнес получил возможность повысить узнаваемость и увеличить выручку, став частью масштабного городского проекта «Зима в Москве», который проводится в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.
С 1 ноября в разделе «Время возможностей для бизнеса» открыт прием заявок от компаний из сфер услуг, торговли, общепита, творчества, индустрии красоты и других. Для участия предпринимателям необходимо подготовить специальное предложение для горожан: провести бесплатное мероприятие, акцию с подарками или предоставить скидку не менее 25% на свои товары и услуги. В ответ город предоставит участникам масштабную медиаподдержку, продвижение через геосервисы и доступ к зимнему «Бизнес-боксу» — набору полезных инструментов от лидеров рынка.
«Сезонные проекты “Зима в Москве” и “Лето в Москве” — это масштабные платформы для развития столичного предпринимательства. Более 50 процентов участников летнего сезона отметили рост выручки и решение ключевых задач — от повышения узнаваемости бренда до внедрения новых методов привлечения клиентов», — отметила руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
Отдельная возможность для производителей — представить свою продукцию в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве» на центральных улицах города. Заявки на участие в первом отборе принимаются до 10 ноября.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.