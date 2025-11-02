Предпринимателей столицы приглашают к участию в проекте «Зима в Москве»

С 1 ноября в разделе «Время возможностей для бизнеса» открыт прием заявок от компаний из сфер услуг, торговли, общепита, творчества, индустрии красоты и других. Для участия предпринимателям необходимо подготовить специальное предложение для горожан: провести бесплатное мероприятие, акцию с подарками или предоставить скидку не менее 25% на свои товары и услуги. В ответ город предоставит участникам масштабную медиаподдержку, продвижение через геосервисы и доступ к зимнему «Бизнес-боксу» — набору полезных инструментов от лидеров рынка.