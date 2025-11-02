Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

Мошенники выманивают личные данные россиян, выдавая себя за бухгалтеров. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
— Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации. (…) В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска, — говорится в публикации в ведомственном Telegram-канале.
Аферисты чаще всего пытаются узнать код авторизации из SMS или одноразовый пароль, поскольку именно с их помощью можно получить доступ к важным аккаунтам. При этом паспортных данных для взлома недостаточно, однако их используют для создания психологического эффекта.
Затем мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о якобы обнаруженной утечке данных, финансировании террористов или других серьезных последствиях, возникших из-за того, что паспортные данные попали в чужие руки.
В управлении добавили, что такая схема работает благодаря комбинации официального языка, конкретной информации (например, номера кабинета и должности) и ожидания бюрократических процедур. Все это снижает бдительность жертвы — она воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность, говорится в публикации.
В последнее время участились подобные схемы. В МВД также предупредили, что предложение оформить «декларацию по телефону» может поступить только от мошенников. Они часто прикрывают преступные намерения якобы «приказом Центробанка», «распоряжением следователя» и «новыми требованиями Генпрокуратуры».