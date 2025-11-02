Ричмонд
«ПСЖ» хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Батракова

Окончательное решение примут после согласования между клубами, сообщил агент футболиста.

Источник: Аргументы и факты

Французский футбольный «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения 20-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на агента спортсмена Вадима Шпинева.

Он рассказал, что представители агентства ведут переговоры с разными клубами из европейских чемпионатов, включая «ПСЖ». Шпинев сказал, что окончательное решение примут лишь после согласования между клубами. Он также добавил, что Батраков «сейчас сконцентрирован на игре за “Локомотив” и сборную России».

Батраков за основной состав «Локомотива» выступает с весны 2024 года. За это время он сыграл в 61 матче, забив 28 голов и сделав 14 результативных передач. На счету Батракова — восемь игр за сборную РФ. На данный момент он лучший бомбардир РПЛ. Контракт Батракова с «Локомотивом» заканчивается в 2029 году.

Напомним, вратарь Матвей Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года и отыграл за клуб 17 матчей, в этом сезоне он был в запасе. Главный тренер французского футбольного клуба Луис Энрике заявил, что продолжает доверять вратарю Люке Шеваль и только его видит первым номером парижан.