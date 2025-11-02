«ПСЖ» хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Батракова

Батраков за основной состав «Локомотива» выступает с весны 2024 года. За это время он сыграл в 61 матче, забив 28 голов и сделав 14 результативных передач. На счету Батракова — восемь игр за сборную РФ. На данный момент он лучший бомбардир РПЛ. Контракт Батракова с «Локомотивом» заканчивается в 2029 году.