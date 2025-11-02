В Тульской области завершилась первая инклюзивная смена для детей

Первая в Тульской области инклюзивная смена, адаптированная для детей с нарушениями слуха, завершилась в детском лагере «Детская Республика Поленово» в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Участие в ней приняли более 120 детей, включая ребят из семей в трудной жизненной ситуации и подопечных регионального Общества глухих. Ключевым событием смены стала экскурсия в усадьбу Поленово, которую провел для детей участник СВО Андрей Никульча, владеющий русским жестовым языком. Это позволило всем детям, независимо от особенностей здоровья, полноценно участвовать в мероприятии.
«Сегодня мы видим, как важно, чтобы дети могли быть вместе, учиться и дружить. Инклюзия — это про уважение, поддержку и возможность для каждого ребенка раскрыть себя. Такие форматы должны стать нормой, и мы будем этому способствовать», — отметила заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.