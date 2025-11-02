Замминистра молодёжной политики Тульской области захотел уйти добровольцем на СВО

Асташкин сообщил о своём решении 1 ноября во время беседы с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он пояснил, что его желание участвовать в боевых действиях усилилось после того, как украинские войска вторглись на территорию Курской области. Миляев, в свою очередь, поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему вернуться домой с Победой.