Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замминистра молодёжной политики Тульской области захотел уйти добровольцем на СВО

Заместитель министра молодёжной политики в Тульской области Сергей Асташкин выразил намерение отправиться добровольцем в зону проведения СВО. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства региона.

Асташкин сообщил о своём решении 1 ноября во время беседы с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он пояснил, что его желание участвовать в боевых действиях усилилось после того, как украинские войска вторглись на территорию Курской области. Миляев, в свою очередь, поблагодарил Асташкина за работу и пожелал ему вернуться домой с Победой.

«Вы приняли для себя настоящее мужское решение заключить контракт с вооружёнными силами РФ, встать на защиту нашего Отечества. Я уважаю это решение и желаю успешного выполнения всех боевых задач», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов оставил пост ради отправки на СВО. Он присоединится к казачьей бригаде «Кубань».

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.