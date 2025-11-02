Ричмонд
Ученица Липецкого кванториума получила награду за проект по очистке воздуха

Ее работа сочетает подходы из биологии, экологии и нанотехнологий.

Ученица липецкого технопарка «Кванториум» Виктория Козлова стала дипломантом Национального форума юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор», проведение которого соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образования и науки в Липецкой области.

Школьница была отмечена наградой в номинации «За оригинальность подхода и нестандартное мышление». Виктория представила на суд жюри исследовательский проект «Фитоэргономика как метод очистки воздуха от поллютантов». Работа, сочетающая подходы из биологии, экологии и нанотехнологий, посвящена инновационному методу очистки воздуха в закрытых помещениях с помощью комнатных растений. Юный исследователь изучила возможность применения зеленых наноудобрений, а также отходов кофе, бананов и луковой шелухи.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.