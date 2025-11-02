В Сумской области уничтожили группу аргентинских наемников ВСУ

Группу аргентинских наемников ВСУ ликвидировали в Сумской области, сообщил aif.ru источник в силовых структурах.
«Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной “Роги”, 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной “Мерло”, 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной “Сису”, 47 лет). Еще двое аргентинцев получили ранения. В число погибших также входил колумбиец», — рассказал собеседник издания.
Наемники ранее они служили в аргентинской армии. Около двух месяцев назад в ходе массовой вербовки, проведенной в Южной Америке, они присоединились к ВСУ.
Ранее в сводке СВО за 2 ноября отмечалось, что управляемая бомба ФАБ-1500 поразила крупное украинских боевиков в Сумской области.