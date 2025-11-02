Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области уничтожили группу аргентинских наемников ВСУ

Аргентинских наемников, вступивших в ВСУ около двух месяцев назад, уничтожили в Сумской области, сообщается в сводке СВО за 2 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Группу аргентинских наемников ВСУ ликвидировали в Сумской области, сообщил aif.ru источник в силовых структурах.

«Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной “Роги”, 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной “Мерло”, 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной “Сису”, 47 лет). Еще двое аргентинцев получили ранения. В число погибших также входил колумбиец», — рассказал собеседник издания.

Наемники ранее они служили в аргентинской армии. Около двух месяцев назад в ходе массовой вербовки, проведенной в Южной Америке, они присоединились к ВСУ.

Ранее в сводке СВО за 2 ноября отмечалось, что управляемая бомба ФАБ-1500 поразила крупное украинских боевиков в Сумской области.