Два проекта Смоленской области победили в конкурсе сохранения памятных мест

Два проекта из Смоленской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие», организованного в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В номинации «Народная память» второе место занял проект «Образ памяти Малкина» из города Сафоново. Его автор, сотрудница местной библиотеки Марина Баданина, посвятила свою работу доктору Борису Малкину — московскому ополченцу, спасшему в годы Великой Отечественной войны множество жизней. Цель проекта — сохранение памяти о героическом прошлом для потомков.
Специального приза в номинации «Гуманизм» удостоился смоленский проект «Арт‑объект Полкан». Автор идеи, учительница Ольга Ермолаева, создала скульптуру бездомного пса, ставшего любимцем горожан. Арт-объект не только украшает город, но и помогает собирать средства на помощь животным. Оба проекта уже стали новыми точками притяжения для жителей и туристов, обогащая культурный облик Смоленской области.
«Жители городов сами пишут их историю. Из малых достопримечательностей складывается облик большой страны. Благодарю авторов за вклад в культурное богатство Смоленской области», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.