В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества с «бухгалтером» и выплатой

Мошенники заманивают жертв личным визитом для получения якобы полагающихся выплат, при этом запрашивая паспортные данные для оформления пропуска. Затем, по отработанной схеме, в разговор вступают лжесотрудники правоохранительных органов, запугивая граждан «утечкой информации» и обвинениями в «финансировании терроризма». Главная задача аферистов — завладеть деньгами и имуществом граждан, а также склонить их к совершению преступлений.